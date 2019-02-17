В Афганистане при нападении талибов на КПП погибли семь полицейских

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь полицейских погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Талибан" на КПП в провинции Балх.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье телеканал Ariana News со ссылкой на представителя полиции провинции.

По данным телеканала, нападение произошло в субботу вечером в районе Чимтал. Отмечается, что в результате инцидента талибы также пострадали, не менее трех боевиков получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.