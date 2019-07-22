В Афганистане при авиаударе погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь мирных жителей погибли и шесть получили ранения в результате авиаудара в провинции Логар на востоке Афганистана. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Глава округа Бараки Барак в провинции Логар Ваис Абдул Рахимзай сообщил, что авиаудар, жертвами которого стали восемь человек, был нанесен накануне ночью.

В свою очередь, представитель полиции Логара сообщил, что авиаудар был нанесен международной коалицией в Афганистане. По его словам, целью авиаудара были боевики радикального движения "Талибан".

Он добавил, что была создана комиссия для проверки информации о жертвах среди гражданского населения.