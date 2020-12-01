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В Афганистане при авиаударе погибли дети

В Афганистане при авиаударе погибли дети Два ребенка погибли, еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Газни на востоке Афганистана.
Другие страны
1 декабря 2020 г. 20:26
В Афганистане при авиаударе погибли дети

Два ребенка погибли, еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Газни на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости член совета провинции.

Как сказал чиновник, инцидент произошел в районе Ходжа Омари. Отмечается, что пока неизвестно, был ли удар нанесен международными силами или правительственными войсками Афганистана.

Представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил произошедшее, обвинив "наемного врага" в обстреле мирных жителей и разрушении школы, мечети и двух магазинов.

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