В Афганистане при авиаударе погибли дети

Два ребенка погибли, еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Газни на востоке Афганистана.

Два ребенка погибли, еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Газни на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости член совета провинции.

Как сказал чиновник, инцидент произошел в районе Ходжа Омари. Отмечается, что пока неизвестно, был ли удар нанесен международными силами или правительственными войсками Афганистана.

Представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил произошедшее, обвинив "наемного врага" в обстреле мирных жителей и разрушении школы, мечети и двух магазинов.