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    В Афганистане при атаке талибов погибли около 20 полицейских

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/  По меньшей мере 20 полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на севере Афганистана. Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местных чиновников.

    По данным телеканала, инцидент произошел  этой ночью в провинции Кундуз. 

    Как сообщил представитель губернатора провинции Нематулла Темори, в ходе столкновения также были убиты восемь боевиков.

    Ранее сообщалось, что движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю Рамазан-байрамы.

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