В Афганистане при атаке талибов погибли около 20 полицейских

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на севере Афганистана. Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местных чиновников.

По данным телеканала, инцидент произошел этой ночью в провинции Кундуз.

Как сообщил представитель губернатора провинции Нематулла Темори, в ходе столкновения также были убиты восемь боевиков.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю Рамазан-байрамы.