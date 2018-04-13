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    В Афганистане при атаке талибов погибли десять военных

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" атаковали автомобиль военных в Афганистане, погибли по меньшей мере 10 полицейских, двое получили ранения. Как передает Report, об этом  сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора района Шинданд Шукруллу Шакера.

    Инцидент произошел в районе Шинданд провинции Герат на северо-западе Афганистана.

    По данным телеканала 1TV, после нападения боевики похитили оружие и боеприпасы военных.

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