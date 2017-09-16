В Афганистане при атаке талибов погиб военный из Румынии

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Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Румынский военнослужащий погиб, еще двое пострадали при нападении талибов на патруль НАТО на юге Афганистана. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об это сообщила действующая в стране миссия Североатлантического альянса.

"Один румынский военнослужащий был убит в результате атаки смертника в Кандагаре", — сообщила миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в Twitter, отметив, что в результате атаки пострадали еще двое румынских военных.

Начиненная взрывчаткой машина взорвалась близ международного аэропорта Кандагара накануне. Первоначально сообщалось о трех-четырех пострадавших. Ответственность за атаку на колонну иностранных военнослужащих взяло на себя радикальное движение "Талибан".