В Афганистане после атаки боевиков погибли более 20 правоохранителей

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Более 20 сотрудников сил безопасности погибли в ходе атаки боевиков в провинции Фарах на западе Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местных чиновников.

Глава совета провинции Фарид Бакхтавар заявил, что боевики напали на посты афганских сотрудников сил безопасности в районе Балабулук, в ходе атаки погибли 18 правоохранителей и трое были похищены.

Еще шесть силовиков погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* в административном центре провинции городе Фарах.