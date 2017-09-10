В Афганистане похищены 33 гражданских лица

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" и террористической организации ДЕАШ похитили 33 гражданских лица в уезде Куш Тепе провинции Джаузджан на севере Афганистана.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава администрации Куш Тепе Аминуллах Амин.

В сообщении говорится, что 13 гражданских лиц был похищены в населенном пункте Чакма Чукур: боевики ДЕАШ остановили транспортное средство по дороге из Куш Тепе в город Шибарган и похитили мирных жителей, обвинив их в связях с талибами.

В то же время, талибы похитили 20 гражданских лиц в населенном пункте Гардан уезда Куш Тепе, обвинив их в связях с ДЕАШ. Автобус с гражданскими лицами направлялся из уезда Дерзаб провинции Джаузджан в город Шибарган.

По словам Амина, информации о местонахождении похищенных пока не имеется.