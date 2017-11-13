В Афганистане погибли восемь полицейских при нападении на КПП

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Восемь полицейский погибли в результате нападения на КПП в Афганистане, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в провинции Фарах накануне вечером.

Как сообщил представитель местной полиции Гульбахар Муджахид, речь может идти об инсайдерской атаке. Он добавил, что подозреваемому в совершении нападения удалось скрыться.

Ответственность за нападение взяли боевики радикального движения "Талибан".