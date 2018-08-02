В Афганистане погибли трое детей при подрыве мины

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере трое детей погибли, двое, включая взрослого, пострадали в результате подрыва мотоцикла на мине в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным местной полиции, люди ехали на мотоцикле, когда под ними разорвалась мина. Полиция уже прибыла на место взрыва, раненые были госпитализированы.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент в провинции Кандагар за сутки. Накануне три человека погибли и еще трое пострадали, когда автомобиль, в котором они находились, подорвался на мине.