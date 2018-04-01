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    В Афганистане погибли четыре мирных жителя в ходе военной операции

    Представители армии, полиции и разведки проводили операцию в районе Джарам вечером в субботу

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Четверо мирных жителей погибли и 25 пострадали в ходе операции силовиков по борьбе с боевиками радикального движения "Талибан"* в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителя полиции Сануллаха Роохани (Sanullah Roohani).

    Роохани заявил, что представители армии, полиции и разведки проводили операцию в районе Джарам вечером в субботу.

    В ходе перестрелки погибли четыре человека, включая женщину. Пострадавших доставили в больницы.

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