В Афганистане погибли более 30 военнослужащих в результате нападения талибов

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Более 30 солдат афганской армии погибли и 20 получили ранения в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" в приграничном с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Местные СМИ сообщают, что боевики атаковали подразделение армии в населенном пункте Пули Моманд уезда Дашти-Арчи в полночь, убив 32 солдата и ранив 20. Боевики забрали с собой все имеющееся в расположении подразделения оружие и боеприпасы, технику и снаряжение.

Официальные власти Афганистана пока не прокомментировали эту информацию.