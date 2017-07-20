В Афганистане погибли 16 военных в результате нападения талибов

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 силовиков были убиты при нападении боевиков радикальной группировки "Талибан" в южной части Афганистана, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.
"Группа боевиков "Талибана" атаковала контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Кандалан округа Шах Вали Кот в 02.00 по местному времени, убив 16 человек, среди которых десять военных и шесть сотрудников полиции", - сообщил местный чиновник.
По его словам, еще семь полицейских получили ранения. "Талибан" также понес потери, однако точного числа ликвидированных боевиков чиновник не назвал.
Представители местной полиции подтвердили факт нападения.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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