В Афганистане погибли 16 военных в результате нападения талибов

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 силовиков были убиты при нападении боевиков радикальной группировки "Талибан" в южной части Афганистана, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Группа боевиков "Талибана" атаковала контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Кандалан округа Шах Вали Кот в 02.00 по местному времени, убив 16 человек, среди которых десять военных и шесть сотрудников полиции", - сообщил местный чиновник.

По его словам, еще семь полицейских получили ранения. "Талибан" также понес потери, однако точного числа ликвидированных боевиков чиновник не назвал.

Представители местной полиции подтвердили факт нападения.