​В Афганистане погибли 16 человек при обрушении крыш из-за осадков

Шестнадцать человек погибли на западе и на юге Афганистана в связи с обрушением крыш домов, которые произошли из-за сильного снегопада и обильного дождя.

Как передает Report, об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Происшествия случились в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар. Шестеро человек, в том числе женщины и дети, погибли в уезде Энджил в Герате. Двое погибли в уезде Адраскан. Телеканал Tolo News в Twitter разместил фотографии заснеженных улиц Герата, отметив, что в провинции прошел "сильный снегопад".

Кроме того, 1TV отметил, что из-за непогоды и последующего обвала крыш в Кандагаре погибли восемь человек и 14 получили ранения.