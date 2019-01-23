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    В Афганистане погиб военнослужащий армии США

    Американский военнослужащий был убит в Афганистане в результате обстрела со стороны противника из стрелкового оружия

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Военнослужащий армии США погиб в результате обстрела в Афганистане.

    Как передаёт Report, об этом сообщается на сайте миссии НАТО «Решительная поддержка».

    «Сегодня один американский военнослужащий был убит в Афганистане в результате обстрела со стороны противника из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

    Также отмечается, что имя и звание военнослужащего не могут быть раскрыты, пока о его гибели не уведомят ближайших родственников. Идёт расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что в Афганистане погибли двое американских военнослужащих.

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