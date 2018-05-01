В Афганистане погиб американский военнослужащий

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащий американских войск погиб в ходе военной операции на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на TOLONews.

Отмечается, что погибший американец являлся сотрудником секретных служб США.

Наряду с этим в ходе операции пострадал еще один американский военнослужащий, его состояние стабильное.

Данную информацию уже подтвердило командование сила США в Афганистане.

В заявлении командования также отмечается, что в ходе боевых столкновений погибли и было ранено несколько представителей афганских сил безопасности.