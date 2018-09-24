В Афганистане пленный талиб расстрелял восьмерых полицейских

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Восемь полицейских убиты в тюрьме провинции Забуль на юге Афганистана заключенным, которому удалось завладеть оружием охранника, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Заключенный боевик движения "Талибан" в тюрьме провинции Забуль этой ночью захватил оружие и совершил нападение на полицейских. Боевик воспользовался тем, что охрана совершает намаз и захватил оружие, убил одного и ранил двух полицейских.

Среди убитых - начальник отдела безопасности полиции города Сафо.