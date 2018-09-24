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    В Афганистане пленный талиб расстрелял восьмерых полицейских

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Восемь полицейских убиты в тюрьме провинции Забуль на юге Афганистана заключенным, которому удалось завладеть оружием охранника, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Заключенный боевик движения "Талибан" в тюрьме провинции Забуль этой ночью захватил оружие и совершил нападение на полицейских. Боевик воспользовался тем, что охрана совершает намаз и захватил оружие, убил одного и ранил двух полицейских.

    Среди убитых - начальник отдела безопасности полиции города Сафо.

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