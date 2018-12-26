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    В Афганистане перенесли президентские выборы на фоне переговоров с "Талибаном"

    Регистрация участников президентских выборов началась 22 декабря, но пока ни один из возможных претендентов не оформил свою кандидатуру
    © Reuters

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Независимая избирательная комиссия Афганистана отложит на три месяца назначенные на 20 апреля выборы президента страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отмечается, что официально о переносе выборов объявят 27 декабря.

    Источники сообщают, что перенос выборов связан с преобразованиями избирательных структур, призванными избежать технических и организационных проблем, возникших на парламентских выборах в октябре. Кроме того, отсрочка произойдет на фоне подготовки переговоров по мирному соглашению с представителями радикального движения "Талибан".

    Регистрация участников президентских выборов началась 22 декабря, но пока ни один из возможных претендентов не оформил свою кандидатуру, сообщили в избиркоме Афганистана.

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