В Афганистане перенесли президентские выборы на фоне переговоров с "Талибаном"

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Независимая избирательная комиссия Афганистана отложит на три месяца назначенные на 20 апреля выборы президента страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что официально о переносе выборов объявят 27 декабря.

Источники сообщают, что перенос выборов связан с преобразованиями избирательных структур, призванными избежать технических и организационных проблем, возникших на парламентских выборах в октябре. Кроме того, отсрочка произойдет на фоне подготовки переговоров по мирному соглашению с представителями радикального движения "Талибан".

Регистрация участников президентских выборов началась 22 декабря, но пока ни один из возможных претендентов не оформил свою кандидатуру, сообщили в избиркоме Афганистана.