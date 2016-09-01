В Афганистане перед зданием администрации прогремел взрыв

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли сегодня утром в результате взрыва перед зданием местной администрации в афганской провинции Логар на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрывное устройство было спрятано в автомобиле. По данным пресс-секретаря местной администрации Салима Саллхи, после взрыва боевики движения "Талибан" предприняли нападение на здание администрации, в бой с ними вступили представители полиции.