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    В Афганистане перед зданием администрации прогремел взрыв

    После взрыва боевики движения Талибан предприняли нападение на здание

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли  сегодня  утром в результате взрыва перед зданием местной администрации в афганской провинции Логар на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Взрывное устройство было спрятано в автомобиле. По данным пресс-секретаря местной администрации Салима Саллхи, после взрыва боевики движения "Талибан" предприняли нападение на здание администрации, в бой с ними вступили представители полиции.

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