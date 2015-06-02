Отчет: В Афганистане погибли 354 американских военнослужащих и 68 тыс. мирных жителей

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В период с 2001 по 2014 год в Афганистане, Пакистане и Ираке жертвами вооруженных противостояний и терактов стали около 354 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в докладе Института международных исследований "Уотсон" Браунского университета под названием "Costs of War (Цена войны)".

Сведения охватывают период с октября 2001 года по апрель 2014 год. За это время общее количество погибших в Афганистане американских солдат составило 354 человека. В Афганистане жертвами вооруженных противостояний стали около 68 тыс., Пакистане - 82 тыс., Ираке - 204 тыс. человек. За это время на территории этих трех стран в общей сложности погибли 6 802 человека, а в других государствах погибли 1 432 американских солдат. За последние 14 лет в ходе войн и террористических актов в Афганистане погибли 23 тысячи мирных жителей, в Пакистане - 50 тыс., Ираке - 147 тыс. мирных жителей. За период между 2001 и 2014 годами во время несения службы погибло 344 журналиста, 438 сотрудников гуманитарных организаций. Большинство журналистских смертей приходится на долю Ирака, а сотрудников гуманитарных организаций - на долю Афганистана.

В отчете указывается, что война нанесла сильный удар по здравоохранению и образованию Афганистана, Пакистана и Ирака. Материальный ущерб от войн за последние 13 лет в трех странах оценивается в 4,4 трлн. долларов.