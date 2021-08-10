В Афганистане отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан

Силы безопасности Афганистана отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан

Силы безопасности Афганистана отразили атаку талибов на столицу провинции Баглан

Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан" на административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении представителя министерства обороны страны Фавада Амана.

Ранее сообщалось, что талибы обстреливают столицу провинции Баглан. Отмечалось, что бои правительственных сил с боевиками начались в ночь на понедельник в городе Пули-Хумри – административном центре провинции.

"Сегодня вечером Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы общественного сопротивления отразили нападение талибов на город Пули-Хумри, центр провинции Баглан. В результате ответной операции около 100 боевиков были ликвидированы и ранены", - говорится в сообщении.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.