В Афганистане вновь отложили объявление предварительных результатов президентских выборов

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Национальная избирательная комиссия (НИК) Афганистана вновь отложила объявление предварительных результатов выбора президента, запланированное на 14 ноября, передает Report со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Как сообщили в избирательной комиссии, решение об очередном переносе сроков было принято в связи с "напряженностью, препятствующей процессу пересчета голосов на 8 тысячах избирательных участках.

По словам представителя НИК Азиза Ахмада Ибрахими, процесс пересчета голосов был приостановлен на территории Афганистана для рассмотрения жалоб кандидатов.

Отметим, что избирательная комиссия уже не в первый раз откладывает объявление результатов президентских выборов, которые состоялись в сентябре этого года. Ранее ожидалось, что предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Позже срок объявления предварительных результатов перенесли на 14 ноября.

Напомним, что президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября.