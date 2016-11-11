В Афганистане отбили нападение на консульство Германии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Представитель германского МИДа сообщил, что на территории и за пределами консульства страны в афганском городе Мазари-Шариф проходили бои, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Вооруженное нападение на консульство Германии в афганском городе Мазари-Шариф отбито, никто из сотрудников консульства не пострадал, сообщило министерство иностранных дел Германии.

"Вооруженное нападение на консульство Германии в Мазари-Шарифе окончено", — говорится на странице Twitter немецкого МИД.

В столкновение с боевиками вступили сотрудники службы безопасности консульства, афганские силы безопасности и бойцы миссии "Решительная поддержка", которые прибыли с базы бундесвера Мармаль. В ходе атаки сильно также сильно пострадало здание консульства.

МИД ФРГ пока не может с точностью сообщить, сколько афганских мирных жителей и сотрудников служб безопасности погибли и пострадали в ходе атаки. Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на агентство DPA, погибшими числятся по меньше мере четыре человека, еще 119 получили ранения.

Ранее стало известно, что боевики радикального движения «Талибан» напали на консульство, направив начиненный взрывчаткой автомобиль в здание. В результате взрыва, как сообщалось, погибли двое, десятки человек пострадали.