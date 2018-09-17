В Афганистане от рук талибов погибли 15 сотрудников полиции

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Афганистане в результате серий атак боевиков радикального движения "Талибан" погибли по меньшей мер 15 представителей полиции, сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Одно из нападений было совершено сегодня утром на полицейский пост в провинции Бадгис на северо-западе страны, в результате которого погибли пять сотрудников правоохранительных органов. В ходе боев также были ликвидированы несколько боевиков.

Еще одно нападение было совершено этой ночью на КПП в провинции Фарах, в результате атаки которого погибли десять полицейских, еще двое пропали без вести.