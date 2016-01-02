В Афганистане из плена талибов освобождены около 60 человек

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Силы специальных операций министерства обороны Афганистана освободили 59 заложников, находившихся в плену талибов в южной провинции Гильменд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном оборонным ведомством заявлении.

По его данным, заложники под разными предлогами были помещены боевиками движения "Талибан" в тюрьму в районе Нахр-и-Сараж.

В настоящее время освобожденные находятся на военной базе Минобороны, где им оказывается медицинская помощь и устанавливается их национальная принадлежность. В начале декабря 2015 года афганские силы безопасности также освободили 60 человек, находившихся в тюрьме "Талибан" в той же провинции Гильменд. Тогда содействие в проведении военной операции оказали американские войска в Афганистане.