В Афганистане освобожден из плена сын бывшего премьер-министра Пакистана

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Афганистане из плена освобожден сын бывшего премьер-министра Пакистана.

Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, 30-летний Али Хайдер Гилани вернулся на родину, где его встретили родственники и друзья.

Пленника обнаружили в ходе совместной операции американских и афганских силовиков. Он был захвачен неизвестными ещё в 2013 году во время предвыборного митинга. На тот момент он претендовал на пост депутата в законодательном собрании Пенджаба от пакистанской народной партии.

По предварительным данным, Гилани удерживали экстремисты движения "Талибан".