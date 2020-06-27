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В Афганистане освободили около 4 тыс. пленных талибов

​В Афганистане освободили около 4 тыс. пленных талибов

Власти Афганистана освободили почти 3,9 тысячи пленных боевиков радикального движения "Талибан". 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал Tolo News.

По словам официального представителя президента страны Седика Седикки, на данный момент власти отпустили 3 895 талибов. 

Через некоторое время в своем Twitter официальный представитель политофиса движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин написал, что талибы освободили еще 34 представителя Афганских сил безопасности в провинции Бадахшан.

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