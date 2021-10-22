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В Афганистане остаются более 350 граждан США

В Афганистане остаются более 350 граждан США Количество американцев, которые все еще остаются в Афганистане, составляет 363 человека, около половины из них хотят выехать из страны.
Другие страны
22 октября 2021 г. 23:27
В Афганистане остаются более 350 граждан США

Количество американцев, которые все еще остаются в Афганистане, составляет 363 человека, около половины из них хотят выехать из страны.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные Госдепартамента.

Отмечается, что Госдепартамент заявил представителям Конгресса США, что поддерживает связь с 363 американцами, из которых 176 человек хотят уехать из Афганистана.

США и их союзники в конце лета 2021 года вывезли из Афганистана примерно 124 тыс. человек, среди них более 4,2 тыс. граждан США. 85% из эвакуированных составляли афганцы.

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