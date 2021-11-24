В Афганистане около 80 боевиков ИГ сдались талибам

По меньшей мере 80 радикалов из террористической группировки "Исламское государство" сдались силам безопасности захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" в восточной провинции Нангархар.

По меньшей мере 80 радикалов из террористической группировки "Исламское государство" сдались силам безопасности захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" в восточной провинции Нангархар.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Капитуляция террористов стала возможной благодаря посредничеству старейшин племен. Однако дополнительных подробностей не приводится.

В течение последних трех месяцев в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.