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В Афганистане около 80 боевиков ИГ сдались талибам

В Афганистане около 80 боевиков ИГ сдались талибам По меньшей мере 80 радикалов из террористической группировки "Исламское государство" сдались силам безопасности захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" в восточной провинции Нангархар.
Другие страны
24 ноября 2021 г. 10:48
В Афганистане около 80 боевиков ИГ сдались талибам

По меньшей мере 80 радикалов из террористической группировки "Исламское государство" сдались силам безопасности захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" в восточной провинции Нангархар.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Капитуляция террористов стала возможной благодаря посредничеству старейшин племен. Однако дополнительных подробностей не приводится.

В течение последних трех месяцев в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.

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Версия на английском языке Nearly 80 IS militants surrender to Taliban in Afghanistan

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