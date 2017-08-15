В Афганистане один из командиров Талибана убит своей охраной

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Один из командиров радикального движения "Талибан" убит своими охранниками в афганской провинции Нангархар на востоке страны.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.
По информации полиции, командир "Талибана" Фазаль Субхан (известный также как Кака Джи) и четыре человека из его окружения были застрелены охраной.
По словам представителя полиции, инцидент произошел в воскресенье.
О причинах случившегося не сообщается.
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