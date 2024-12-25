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В Афганистане обвинили ВВС Пакистана в гибели 46 человек в результате авиаудара

В Афганистане обвинили ВВС Пакистана в гибели 46 человек в результате авиаудара Контролирующее Афганистан движение "Талибан" осудило авиаудар Пакистана по юго-востоку Афганистана, который, по данным Кабула, унес жизни 46 человек.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 14:51
В Афганистане обвинили ВВС Пакистана в гибели 46 человек в результате авиаудара

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" осудило авиаудар Пакистана по юго-востоку Афганистана, который, по данным Кабула, унес жизни 46 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает информационное агентство Khaama Press.

По данным талибов, среди погибших есть женщины и дети. Еще шесть человек получили ранения.

Информационные источники, близкие к пакистанской армии, сообщают, что в ходе ударов по афганской провинции Пактика ВВС Пакистана разрушили четыре базы группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан", были убиты несколько боевиков.

В афганском Минобороны пообещали дать ответ Пакистану за гибель жителей Афганистана и за нарушение суверенитета страны.

Пакистанская сторона пока официально не прокомментировала информацию об атаках.

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