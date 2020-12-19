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В Афганистане обстреляли базу ВВС США

В Афганистане обстреляли базу ВВС США Четыре ракеты ударили в субботу утром по авиабазе ВВС США "Баграм" возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван
Другие страны
19 декабря 2020 г. 11:30
В Афганистане обстреляли базу ВВС США

Четыре ракеты ударили сегодня утром по авиабазе ВВС США "Баграм" возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местный телеканал TOLO News.

Как сообщил представитель губернатора провинции, ракеты были выпущены из района Каландархил. По его словам, полиция обнаружила десять ракет BM-12, которые были размещены на небольшой платформе, с которой совершался запуск. Правоохранителям удалось предотвратить запуск шести из них.

В то же время местный телеканал 1TV News сообщает, что представитель НАТО подтвердил телеканалу факт инцидента и сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

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