​В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, об этом сообщает представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт и неназванный афганский чиновник.

"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу", - приводятся в сообщении слова Леггетта.

Неназванный афганский чиновник рассказал агентству, что за пострадавшими были направлены несколько вертолетов.

"Мы не знаем, сколько убито или ранено", - добавил чиновник.

Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.