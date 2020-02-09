​В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие.
Как передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, об этом сообщает представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт и неназванный афганский чиновник.
"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу", - приводятся в сообщении слова Леггетта.
Неназванный афганский чиновник рассказал агентству, что за пострадавшими были направлены несколько вертолетов.
"Мы не знаем, сколько убито или ранено", - добавил чиновник.
Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.