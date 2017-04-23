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    В Афганистане объявлен день траура в связи с гибелью военных

    Соответствующее распоряжение дал президент страны Ашраф Гани

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Афганистане объявили национальный траур в связи с гибелью военных в результате нападения боевиков из движения “Талибан” на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа, передает Report со ссылкой на ВВС.

    Соответствующее распоряжение дал президент страны Ашраф Гани во время посещения Мазари-Шариф.

    Также президент заявил, что данное нападение противоречит всем человеческим ценностям и исламскому учению.

    22 апреля в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа погибли по меньшей мере 140 человек.

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