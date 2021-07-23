В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан".

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан".

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.

Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов, которые контролируют этот район.

"Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей", - заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

Талибы, по данным телеканала, отрицают причастность к убийствам мирных жителей.

Ранее район Спин-Болдак на границе с Пакистаном уже захватывался талибами, а затем вновь переходил под контроль правительственных войск. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.