О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей

В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан".
Другие страны
23 июля 2021 г. 10:26
В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан".

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.

Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов, которые контролируют этот район.

"Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей", - заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

Талибы, по данным телеканала, отрицают причастность к убийствам мирных жителей.

Ранее район Спин-Болдак на границе с Пакистаном уже захватывался талибами, а затем вновь переходил под контроль правительственных войск. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Гаити отменили прощание с убитым президентом
В Гаити отменили прощание с убитым президентом
23 июля 2021 г. 08:13
Стрельба в Вашингтоне, есть пострадавшие
Стрельба в Вашингтоне, есть пострадавшие
23 июля 2021 г. 08:03
Правительство США не будет отменять масочный режим
Правительство США не будет отменять масочный режим
23 июля 2021 г. 07:53
Не менее 13 человек погибли при нападении в ЦАР
Не менее 13 человек погибли при нападении в ЦАР
23 июля 2021 г. 04:47
Директор ЦРУ: Мир может никогда не узнать, откуда взялся коронавирус
Директор ЦРУ: Мир может никогда не узнать, откуда взялся коронавирус
23 июля 2021 г. 03:22
США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре
США готовятся разместить около 35 тыс. афганцев на базах в Кувейте и Катаре
23 июля 2021 г. 01:28
США выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити
США выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити
22 июля 2021 г. 23:50
США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года
США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года
22 июля 2021 г. 22:11
В Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро
В Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро
22 июля 2021 г. 19:43
Число жертв беспорядков в ЮАР возросло до 337
Число жертв беспорядков в ЮАР возросло до 337
22 июля 2021 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi