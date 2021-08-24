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В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет

В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет На прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.
Другие страны
24 августа 2021 г. 10:26
В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет

На прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Накануне вечером третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину, на его борту были 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.

"Наш самолет захватили другие люди. Во вторник (минувший – ред.) у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - рассказал Енин "Громадське радио" (Общественное радио), однако не уточнил, чем закончился инцидент.

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