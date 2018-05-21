В Афганистане неизвестные атаковали строящийся газопровод ТАПИ, есть жертвы

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек стали жертвами нападения на газопровод в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное агентство Pajhwok.

По его информации, неизвестные вооруженные люди напали на участок строящегося газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ).

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Газопровод ТАПИ - региональный магистральный газопровод, длина которого составит около 1800 километров. Газопровод пройдет с юго-востока Туркменистана в Афганистан, затем - между городами Герат и Кандагар в Пакистан и в итоге через города Кветта и Мултан достигнет Индии (штат Пенджаб).

Мощность газовой магистрали превысит 38 млрд кубметров газа в год, или 90 млн кубометров в день. Из них 14 млн будет покупать Афганистан и по 38 млн - Индия и Пакистан.

Строительство газопровода обойдется его участникам в сумму порядка $7,6 млрд.