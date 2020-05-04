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В Афганистане не менее 18 человек погибли при взрыве автомобиля

​В Афганистане не менее 18 человек погибли при взрыве автомобиля

Восемнадцать военнослужащих погибли в результате подрыва автомобиля боевиками радикального движения "Талибан" в афганской провинции Гильменд на юге страны.  

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал TOLO News. 

Сообщается, что взрыв произошел вечером в воскресенье в районе Нахре Серадж. Заминированный автомобиль взорвался возле КПП афганской национальной армии и национального директората безопасности. По словам источника агентства, КПП был полностью разрушен.

В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Омар Звак сообщил, что в результате взрыва погибли пять военнослужащих, еще пять получили ранения.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.

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