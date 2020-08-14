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В Афганистане начали освобождение последней группы талибов

В Афганистане начали освобождение последней группы талибов Власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 сторонников радикального движения "Талибан".
Другие страны
14 августа 2020 г. 08:00
В Афганистане начали освобождение последней группы талибов

Власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 сторонников радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил Национальный совет безопасности Афганистана.

"Власти Афганистана вчера освободили 80 талибов из 400, которых Лойя джирга (чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана) решило отпустить, чтобы ускорить достижение прямых (межафганских) переговоров и всеобщего перемирия", - говорится в сообщении совета в Twitter.

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