В Афганистане начали освобождение последней группы талибов

Власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 сторонников радикального движения "Талибан".

Власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 сторонников радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил Национальный совет безопасности Афганистана.

"Власти Афганистана вчера освободили 80 талибов из 400, которых Лойя джирга (чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана) решило отпустить, чтобы ускорить достижение прямых (межафганских) переговоров и всеобщего перемирия", - говорится в сообщении совета в Twitter.