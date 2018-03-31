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    В Афганистане на рынке прогремел взрыв

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения при взрыве на рынке в Джелалабаде.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар Атауллу Хогьяни.

    По словам очевидцев, взрывное устройство сработало в расположенной на территории рынка приемной врача.

    Подробности инцидента не уточняются. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

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