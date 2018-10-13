В Афганистане на предвыборном мероприятии прогремел взрыв, есть погибшие

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва на предвыборном мероприятии в Афганистане стали не менее 12 человек, еще 32 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Tolo News.
По данным пакистанских СМИ, взрыв произошел на предвыборном мероприятии кандидата-женщины в округе Рустак провинции Тахар сегодня днем.
Среди погибших - офицеры Национального директората безопасности и полицейский.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости