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В Афганистане на избирательном участке прогремел еще один взрыв

В Афганистане на избирательном участке прогремел еще один взрыв
​Еще один взрыв прогремел возле избирательного участка в Афганистане, где проходят президентские выборы, - в городе Джелалабад в провинции Нангархар

Еще один взрыв прогремел возле избирательного участка в Афганистане, где проходят президентские выборы, - в городе Джелалабад в провинции Нангархар при взрыве один человек погиб, четверо пострадали, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Один человек погиб, четверо пострадали на избирательном участке в школе Amarkhel в районе Сархуд в Нангархаре", - заявил источник.

Ранее взрывы прогремели на избирательном участке в городе Кундуз на севере Афганистана, где один человек погиб, и в Кандагаре, где ранены 15 человек.

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