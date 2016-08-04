В Афганистане на автобусы с иностранными туристами совершено нападение, 10 человек погибли

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ На западе Афганистана в провинции Герат на автобусы с иностранными туристами совершено вооруженное нападение. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, в результате нападения 10 человек погибли, пятеро получили ранения.

По словам представителя местных властей Фархада Кадими, два микроавтобуса с иностранными туристами подверглись нападению вооруженных людей на шоссе в районе Чишти-Шариф. Туристы направлялись из провинции Бамиан в провинцию Герат.

Информации о гражданстве погибших пока не сообщается.

Местная полиция приступила к расследованию.