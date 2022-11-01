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В Афганистане на 32% выросло производство опиума

В Афганистане на 32% выросло производство опиума По данным доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в Афганистане производство опийного мака выросло на 32% после прихода к власти движения «Талибан».
Другие страны
1 ноября 2022 г. 21:56
В Афганистане на 32% выросло производство опиума

По данным доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в Афганистане производство опийного мака выросло на 32% после прихода к власти движения "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Культивирование опиума в Афганистане увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом, до 233 тыс. га", - говорится в нем. Таким образом, урожай опиума в 2022 году стал третьим по величине с момента начала наблюдений, отмечается в докладе.

По данным UNODC, доход фермеров от производства опиума за прошедший год вырос в три раза, с 425 млн в 2021 году до 1,4 млрд долларов в 2022 году. Однако эта сумма представляет собой только часть доходов от производства опиума и торговли им внутри Афганистана.

"Изъятие опиатов в Афганистане свидетельствует о том, что незаконная продажа афганского опиума и героина не остановлена. Афганистан покрывает 80% от мирового спроса на опиум", - следует из доклада.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda tiryək istehsalı 32% artıb

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