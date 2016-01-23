В Афганистане машина со школьниками упала в реку, есть погибшие

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В провинции Нуристан на востоке Афганистана машина упала в реку, в результате погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел вечером в пятницу. Среди находившихся в машине людей было восемь школьников, которые возвращались домой после вступительных экзаменов в университет в столице провинции городе Парун.

Как отмечает агентство, Нуристан – отдаленная провинция страны со слабо развитой инфраструктурой. Большинство мостов в провинции находятся в разрушенном состоянии, дороги не асфальтированы.