​В Афганистане ликвидированы 15 боевиков движения "Талибан"

Как передает Report, об этом сообщило МВД страны.
По данным полиции, наиболее масштабные зачистки были проведены в восточных и центральных провинциях Афганистана. В операции приняли участие подразделения МВД, Национальной дирекции по безопасности и Национальной армии Афганистана. Им удалось изъять значительное количество легкого и тяжелого вооружения, а также обезвредить более 16 фугасов.
В ходе зачисток, сообщили в министерстве, от рук экстремистов погибли два солдата афганской армии: автомобиль вооруженных сил подорвался на взрывном устройстве. Как отметили в полиции, ежедневно самодельные мины уносят жизни не менее четырех афганских силовиков.
News DepartmentАвтор новости
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