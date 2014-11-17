​В Афганистане ликвидированы 15 боевиков движения "Талибан"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Афганистане в результате контртеррористической операции за сутки ликвидированы 15 боевиков движения "Талибан", более 5 были захвачены силами безопасности.

Как передает Report, об этом сообщило МВД страны.

По данным полиции, наиболее масштабные зачистки были проведены в восточных и центральных провинциях Афганистана. В операции приняли участие подразделения МВД, Национальной дирекции по безопасности и Национальной армии Афганистана. Им удалось изъять значительное количество легкого и тяжелого вооружения, а также обезвредить более 16 фугасов.

В ходе зачисток, сообщили в министерстве, от рук экстремистов погибли два солдата афганской армии: автомобиль вооруженных сил подорвался на взрывном устройстве. Как отметили в полиции, ежедневно самодельные мины уносят жизни не менее четырех афганских силовиков.