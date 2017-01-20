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    В Афганистане ликвидированы четверо боевиков ИГ

    Террористы были уничтожены в результате авиаудара в восточной провинции Нангархар

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере четверо боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) были уничтожены в Афганистане. 

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Khaama Press.

    По его данным, в результате авиаудара, нанесенного беспилотником по позициям экстремистов в восточной провинции Нангархар, были ликвидированы два гражданина Пакистана и два гражданина Таджикистана, которые участвовали в боевых действиях на стороне ИГ.

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