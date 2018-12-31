В Афганистане ликвидированы 28 террористов ИГ

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 28 боевиков террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате воздушного удара афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны Афганистана в Twitter.

Согласно заявлению, воздушная операция проводилась над тайным убежищем боевиков в деревне Шалхи в районе Ачин, провинция Нангархар.

Как уточняет министерство, среди ликвидированных боевиков были трое главарей ИГ.