В Афганистане ликвидированы 28 террористов ИГ

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Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 28 боевиков террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате воздушного удара афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны Афганистана в Twitter.
Согласно заявлению, воздушная операция проводилась над тайным убежищем боевиков в деревне Шалхи в районе Ачин, провинция Нангархар.
Как уточняет министерство, среди ликвидированных боевиков были трое главарей ИГ.
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