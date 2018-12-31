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    В Афганистане ликвидированы 28 террористов ИГ

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 28 боевиков террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате воздушного удара афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны Афганистана в Twitter.

    Согласно заявлению, воздушная операция проводилась над тайным убежищем боевиков в деревне Шалхи в районе Ачин, провинция Нангархар.

    Как уточняет министерство, среди ликвидированных боевиков были трое главарей ИГ.

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