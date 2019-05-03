​В Афганистане ликвидированы десятки боевиков

Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Баглан на северо-востоке страны, в результате были ликвидированы десятки террористов, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно данным местных властей, талибы пошли в наступление с тем, чтобы попытаться взять под контроль уезд Бурка.

Наряду с этим, по меньшей мере двое полицейских погибли, еще трое ранены в результате взрыва наземной мины в афганской провинции Гильменд. Взрыв произошел в отделении полиции.