В Афганистане ликвидирован теневой губернатор талибов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Теневой губернатор радикальной группировки "Талибан" в афганской провинции Кандагар ликвидирован в ходе спецоперации сил безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило в понедельник МВД Афганистана.

Как сообщает агентство Khaama Press, Хаджи Лала, известный также, как Хаят, был уничтожен в ходе совместной операции национальной армии и полиции Афганистана. Силовики также ликвидировали его заместителя Ахмада Шаха Хемата и еще 43 боевиков "Талибана".

Афганские военные конфисковали оружие и амуницию, отметило МВД.