 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане ликвидирован теневой губернатор талибов

    Хаджи Лала был уничтожен в ходе совместной операции национальной армии и полиции Афганистана

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Теневой губернатор радикальной группировки "Талибан" в афганской провинции Кандагар ликвидирован в ходе спецоперации сил безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило в понедельник МВД Афганистана.

    Как сообщает агентство Khaama Press, Хаджи Лала, известный также, как Хаят, был уничтожен в ходе совместной операции национальной армии и полиции Афганистана. Силовики также ликвидировали его заместителя Ахмада Шаха Хемата и еще 43 боевиков "Талибана".

    Афганские военные конфисковали оружие и амуницию, отметило МВД.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi